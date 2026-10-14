РФ заявила нові атаки на російські НПЗ, а Київ назвав цю інформацію фейком. Фото:

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Російська Федерація заявила про нові атаки на російські НПЗ на своїй території.

Російський віце-прем'єр-міністр Олександр Новак заявив, що нібито у середу 14 вересня українські військові атакували два нафтопереробні заводи. Удари нібито прийшлися на підприємства у Саратовській та Рязанській областях. Слова представника ворожої диктатури наводять російські ЗМІ.

Ми бачимо, що українська сторона не демонструє руху в бік енергетичного перемир’я, — заявив він.

Натомість в Офісі президента України спростували цю інформацію. Радник глави держави з комунікацій Дмитро Литвин в коментарі «Українській правді» заявив, що росіяни вкинули неправдиву інформацію про атаки на НПЗ. На Банковій цю заяву вважають фейком.

Не було. Росіяни вкинули фейк про начебто два атакованих НПЗ. Дата-центр атакували і успішно, ще дещо атакували, а НПЗ ні, — запевнив він.

До слова, не було жодних повідомлень про сьогоднішні атаки на російські нафтопереробні заводи ні на українських, ні на російських моніторингових пабліках.

Нагадаємо, 13 жовтня президент Володимир Зеленський у соцмережах повідомив, що Україна вже дві доби не завдавала ударів по російській нафтопереробці й енергетиці. Водночас, як заявив глава держави, російські війська атакували українські енергетичні об'єкти та критичну інфраструктуру.

Джерело: «Українська правда»