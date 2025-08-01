Уламки безпілотника, який виявили у Литві, фото: армія Литви

https://racurs.ua/ua/n208252-u-lytvi-pokazaly-ulamky-bezpilotnyka-yakyy-zaletiv-z-bilorusi-foto.html

Ракурс

У Литві сьогодні, 1 серпня, знайшли безпілотник, котрий, ймовірно, 28 липня залетів до країни з білорусі.

Фото безпілотника опублікували Фейсбук-сторінці Збройні сили країни.

За попередніми даними, це «Гербера», але дані ще будуть уточнені, оскільки літальний апарат виявлено під час пошуку за допомогою дрона. Буде перевірено, чи не є він небезпечним, — вказано в повідомленні.

Видання LRT повідомляє, що безпілотник знайшли на полігоні Гайжунай.

Вранці 28 липня безпілотний літальний апарат, який, ймовірно, влетів з білорусі, деякий час літав у Литві, перш ніж впасти. Військові шукали його майже тиждень.

Про цей дрон повідомили правоохоронцям місцеві жителі, яких розбудив шум, хоча того дня військовий командувач у Клайпеді заявив журналістам, що армія зафіксувала наближення об'єкта ще на території білорусі.

Досі ще зрозуміло, чи саме цей об'єкт пізніше був помічений жителями.

До цього 10 липня інший безпілотний літальний апарат з Білорусі влетів до Литви 10 липня. Тоді спочатку правоохоронці підозрювали, що повітряний простір перетнув дрон типу «Шахед», але пізніше з’ясувалося, що це була «Гербера».

Джерело: LRT, армія Литви