Російські пропагандисти опублікували статтю про «дуже коротку» війну з Литвою, але потім видалили

Російські загарбники погрожують Литві війною, фото: ChatGPT

https://racurs.ua/ua/n216459-rosiyski-propagandysty-opublikuvaly-stattu-pro-duje-korotku-viynu-z-lytvou-ale-potim-vydalyly.html

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Російське пропагандистське агентство РІА «Новости» опублікувало колонку під заголовком «Росію чекає ще одна СВО. Вона буде дуже короткою», в якій пригрозило Литві ядерним ударом.

Колонку написав позаштатний автор агентства Олександр Носович у відповідь на рішення парламенту Литви підтримати відмову від заборони розміщення в країні ядерної зброї. Через кілька годин текст видалили, оскільки матеріал «не відповідає думці редакції, редакційній політиці та державній політиці РФ», повідомляє видання Meduza.

Копія статті збереглася в архіві інтернету Wayback Machine.

У своїй статті Носович заявив, що країни Європи «продовжують качати тему перекидання до кордонів Росії неконвенційних озброєнь» і обрали державу, яка «згідна стати ядерним складом». Серед іншого автор називає Литву «маленьким, але гордим камікадзе у ближньому зарубіжжі» Росії.

Носович також порівнює Литву з Україною та загрожує країні вторгненням та ядерним ударом.

Росія може дозволити собі навіть відмову від введення сухопутного контингенту. Лише ракети з відповідним зарядом. Рішення не просто швидке, а блискавичне. Не думайте про секунди зверхньо, — йдеться в тексті.

Носович — член неурядової організації «Рада із зовнішньої та оборонної політики» та головний редактор проросійського видання RuBaltic.Ru, яке базується в Калінінграді. Розслідувальний центр «Досьє" у 2020 році пов’язував Носовича зі структурою впливу, яку займають співробітники адміністрації президента РФ та Служби зовнішньої розвідки Росії.

Хоча цю публікацію розмістили як особисту думку журналіста, а після розголосу в медіа — видалили, навіть тимчасова поява подібного матеріалу на одному з головних державних ресурсів рф свідчить, що висловлена автором погроза є елементом офіційної комунікації кремля, — коментує публікацію цього матеріалу Центр протидії дезінформації РНБО України.

У ЦПД наголошують, що на тлі нарощення гібридних операцій та диверсій у країнах ЄС Кремль одночасно посилює рівень погроз і пропаганди страху:

Мета таких дій рф — провокувати панічні настрої в країнах Балтії, дестабілізувати ЄС і зменшити підтримку України.

Джерело: Meduza, ЦПД