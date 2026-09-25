Сили оборони уразили низку важливих цілей, фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n216457-urajeno-try-rosiyski-pidpryiemstva-zadiyani-u-vyrobnyctvi-raket-genshtab.html

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Сили оборони урази три важливі підприємства, задіяні у виробництві російських ракет.

Про це сьогодні, 25 вересня, про це повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що:

цієї ночі в Ульяновську Ульяновської області РФ уражено підприємство «НВП Завод Іскра». Цей завод входить до складу концерну ВКО «Алмаз-Антей» та є підприємством воєнно-промислового комплексу РФ. Спеціалізується на виробництві елементної бази для виробників радіоелектронної апаратури, вимірювальної техніки, засобів зв’язку та техніки спеціального призначення, входить до складу концерну «Алмаз-Антей». У межах кооперації є учасником виробництва керованих авіаційних ракет Х-59М2/М2А і бойової машини 72В6 ЗРГК «Панцирь-С1» (та його модифікацій);

також уражено ВАТ «Єфремовський завод синтетичного каучуку» в місті Єфремов Тульської області та АТ «Воронежсинтезкаучук» у районі міста Воронеж Воронезької області. Обидва підприємства залучені в процес виробництва твердого ракетного палива, зокрема для балістичних ракет ОТРК «Іскандер».