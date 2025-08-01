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Наслідки російського удару по вокзалу у Сумах 1 серпня, фото: «Укрзалізниця»
Рашисти вдарили по вокзалу у Сумах — пошкоджено пасажирський потяг (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n208251-rashysty-vdaryly-po-vokzalu-u-sumah-poshkodjeno-pasajyrskyy-potyag-foto.htmlРакурс
Російські загарбники завдали удару по вокзалу у Сумах.
Про це сьогодні, 1 серпня, повідомила прес-служба «Укрзалізниці».
Пошкоджені вікна в поїзді № 45 Харків — Ужгород. Пасажири поїзда цілі, залізничники оперативно перевели їх в інші вагони. Поїзд продовжує рух за графіком, — розповіли у компанії.
Крім того, сьогодні сталася аварія на станції на станції Жмеринка — зійшов з рейок один вагон електропоїзда та секція електровоза, який виїхав назустріч електропоїзду.
Постраждалих в результаті події немає, обставини аварії розслідує відповідна комісія. Цей інцидент не вплинув на рух пасажирських поїздів.
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