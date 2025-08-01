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Последствия российского удара по вокзалу в Сумах 1 августа, фото: «Укрзализныця»

Рашисты ударили по вокзалу в Сумах — поврежден пассажирский поезд (ФОТО)

1 авг 2025, 20:17
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Російські загарбники завдали удару по вокзалу у Сумах.

Про це сьогодні, 1 серпня, повідомила прес-служба «Укрзалізниці».

Пошкоджені вікна в поїзді № 45 Харків — Ужгород. Пасажири поїзда цілі, залізничники оперативно перевели їх в інші вагони. Поїзд продовжує рух за графіком, — розповіли у компанії.

Наслідки російського удару по вокзалу у Сумах 1 серпня, фото: «Укрзалізниця»

Крім того, сьогодні сталася аварія на станції на станції Жмеринка — зійшов з рейок один вагон електропоїзда та секція електровоза, який виїхав назустріч електропоїзду.

Постраждалих в результаті події немає, обставини аварії розслідує відповідна комісія. Цей інцидент не вплинув на рух пасажирських поїздів.

Источник: Ракурс


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