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Последствия российского удара по вокзалу в Сумах 1 августа, фото: «Укрзализныця»
Рашисты ударили по вокзалу в Сумах — поврежден пассажирский поезд (ФОТО)https://racurs.ua/n208251-rashisty-udarili-po-vokzalu-v-sumah-povrejden-passajirskiy-poezd-foto.htmlРакурс
Російські загарбники завдали удару по вокзалу у Сумах.
Про це сьогодні, 1 серпня, повідомила прес-служба «Укрзалізниці».
Пошкоджені вікна в поїзді № 45 Харків — Ужгород. Пасажири поїзда цілі, залізничники оперативно перевели їх в інші вагони. Поїзд продовжує рух за графіком, — розповіли у компанії.
Крім того, сьогодні сталася аварія на станції на станції Жмеринка — зійшов з рейок один вагон електропоїзда та секція електровоза, який виїхав назустріч електропоїзду.
Постраждалих в результаті події немає, обставини аварії розслідує відповідна комісія. Цей інцидент не вплинув на рух пасажирських поїздів.
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