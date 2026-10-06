Трамп готовий жертвувати містами? Лідери «синіх» штатів налякані

Політики-демократи відреагували на заяви Трампа про можливість «знищення» Лос-Анджелеса і Сан-Дієго

https://racurs.ua/ua/n216644-tramp-gotovyy-jertvuvaty-mistamy-lidery-synih-shtativ-nalyakani.html

Ракурс

Лідери Каліфорнії засудили Дональда Трампа, назвавши його «безвідповідальним» і «божевільним», після того як президент США припустив, що Іран може «знищити» Лос-Анджелес і Сан-Дієго — два ліберальні міста в «синьому» штаті, який часто ставав мішенню його адміністрації.

Про це повідомляє The Guardian.

На мітингу в Небрасці в понеділок увечері Трамп заявив прихильникам, що сподівається на «грандіозну перемогу» на проміжних виборах у листопаді, які вже на носі. Потім він заявив, що високі ціни, спричинені війною з Іраном, є «невеликою ціною за безпеку світу — за безпеку нашої країни».

Вони можуть знищити місто, — сказав Трамп у Гранд-Айленді. — Нехай знищать Лос-Анджелес. Нехай знищать Сан-Дієго.

Натовп аплодував.

Це дуже скоро закінчиться, — сказав Трамп про війну.

Губернатор та мери міст негайно засудили ці коментарі.

Після того, як він відправив Національну гвардію та морську піхоту для окупації Каліфорнії, Дональд Трамп тепер заявляє, що наші закордонні вороги повинні «знищити» Лос-Анджелес і Сан-Дієго, — заявив губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом у X. — Він божевільний і небезпечний.

Ньюсом, демократ, який неодноразово конфліктував із Трампом протягом двох його термінів, заявив через акаунт свого прес-служби:

Давайте будемо відвертими: президент закликає до нападу на понад 10 мільйонів жителів США у двох найбільших містах Америки. Це ненормально. Ніщо з цього не є нормальним. І ми будемо продовжувати нагадувати про це людям щодня.

Карен Басс, мер Лос-Анджелеса, розкритикувала президента США за те, що він виголошував, як вона висловилася, «безвідповідальні погрози», які «можуть потенційно поставити під загрозу» безпеку другого за величиною міста Америки.

Роль президента полягає в тому, щоб захищати країну, а не активно погрожувати їй і підбурювати до нападів на життя американців, — зазначила вона у своїй заяві.

Тодд Глорія, мер Сан-Дієго, заявив, що його місто «не є побічною жертвою» війни президента.

Ми не є розмінною монетою. І ми ніколи не є «невеликою ціною, яку треба заплатити», — написав він на сторінці у X. — Не втягуйте наше місто у ваші безрозсудні військові розмови.

У Сан-Дієго, восьмому за величиною місті країни, розташована важлива військова інфраструктура США.

У мережі ці коментарі — частина розлогої, майже півторагодинної промови — викликали дискусію щодо того, що насправді мав на увазі президент США. Чи це був грубий жарт про два «сині» міста, чи він, можливо, випадково розкрив конфіденційну розвідінформацію про потенційні іранські цілі?

Деякі консервативні активісти стверджували, що Трамп, у своїй непрямій манері висловлювання, мав на увазі високі ціни на бензин, коли говорив, що це «невелика ціна», а не здатність Ірану «знищити» американське місто.

Білий дім не одразу відреагував на запит про коментар.

Представники міністерства оборони США раніше заявляли, що Іран наразі не має можливості здійснити прямий ракетний удар по материковій частині США.

У своїх попередніх промовах Трамп стверджував, що якщо дозволити Ірану створити ядерну зброю, це становитиме загрозу для міст США. У своїй останній промові про стан справ у країні він заявив, що Іран працює над створенням ракет, які «незабаром» зможуть досягти території США.

У Небрасці, де несподівано напружена боротьба за місця в Сенаті занепокоїла республіканців, Трамп наполягав, що у нього «все чудово», і закликав прихильників уявити, ніби його ім’я є у виборчому бюлетені під час голосування в листопаді. Але в Каліфорнії, де Стів Гілтон — кандидат від республіканців на посаду губернатора, якого підтримує Трамп, — намагається створити сенсацію, коментарі президента США були небажаними.

Тринадцять мільйонів каліфорнійців вважають округи Лос-Анджелеса та Сан-Дієго своїм домом, — сказав Ксав'єр Бесерра, кандидат від Демократичної партії на посаду губернатора, який прагне продовжити антитрампівську лінію, яку проводив губернатор Ньюсом, що йде з посади. — Їхнє життя — це не «невелика ціна», яку треба заплатити, і не привід для жартів Дональда Трампа.

Джерело: The Guardian