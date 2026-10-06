Трамп готов жертвовать городами? Лидеры «синих» штатов напуганы

Политики-демократы отреагировали на заявления Трампа о возможности «уничтожения» Лос-Анджелеса и Сан-Диего

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Ракурс

Лидеры Калифорнии осудили Дональда Трампа, назвав его «безответственным» и «сумасшедшим», после того как президент США предположил, что Иран может «уничтожить» Лос-Анджелес и Сан-Диего — два либеральных города в «синем» штате, часто становившемся мишенью его администрации.

Об этом сообщает The Guardian.

На митинге в Небраске в понедельник вечером Трамп заявил поклонникам, что надеется на «грандиозную победу» на промежуточных выборах в ноябре, которые уже на носу. Затем он заявил, что высокие цены, вызванные войной с Ираном, являются «небольшой ценой за безопасность мира — за безопасность нашей страны».

Они могут уничтожить город, — сказал Трамп в Гранд-Айленде. — Пусть уничтожат Лос-Анджелес. Пусть уничтожат Сан-Диего.

Толпа аплодировала.

Это очень скоро закончится, — сказал Трамп о войне.

Губернатор и мэры городов немедленно осудили эти комментарии.

После того, как он отправил Национальную гвардию и морскую пехоту для оккупации Калифорнии, Дональд Трамп теперь заявляет, что наши зарубежные враги должны «уничтожить» Лос-Анджелес и Сан-Диего, — заявил губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом в X. — Он безумен и небезопасен.

Ньюсом, демократ, неоднократно конфликтовавший с Трампом в течение двух его сроков, заявил через аккаунт своей пресс-службы:

Давайте будем откровенными: президент призывает к нападению на более чем 10 миллионов жителей США в двух крупнейших городах Америки. Это ненормально. Ничто из этого не нормально. И мы будем продолжать напоминать об этом людям каждый день.

Карен Басс, мэр Лос-Анджелеса, подвергла критике президента США за то, что он произносил, как она выразилась, «безответственные угрозы», которые «могут потенциально поставить под угрозу» безопасность второго по величине города Америки.

Роль президента состоит в том, чтобы защищать страну, а не активно угрожать ей и подстрекать к нападениям на жизнь американцев, — подчеркнула она в своем заявлении.

Тодд Глория, мэр Сан-Диего, заявил, что его город «не является побочной жертвой» войны президента.

Мы не являемся разменной монетой. И мы никогда не являемся «небольшой ценой, которую нужно заплатить», — написал он на странице в X. — Не втягивайте наш город в ваши безрассудные военные разговоры.

В Сан-Диего, восьмом по величине городе страны, расположена важная военная инфраструктура США.

В сети эти комментарии — часть пространной, почти полуторачасовой речи — вызвали дискуссию по поводу того, что на самом деле имел в виду президент США. Или это была грубая шутка о двух «синих» городах, или он, возможно, случайно раскрыл конфиденциальную развединформацию о потенциальных иранских целях?

Некоторые консервативные активисты утверждали, что Трамп, в своей косвенной манере высказывания, имел в виду высокие цены на бензин, когда говорил, что это «небольшая цена», а не способность Ирана «уничтожить» американский город.

Белый дом не сразу отреагировал на запрос о комментарии.

Представители министерства обороны США ранее заявляли, что у Ирана в настоящее время нет возможности осуществить прямой ракетный удар по материковой части США.

В своих предыдущих речах Трамп утверждал, что если позволить Ирану создать ядерное оружие, это будет представлять угрозу для городов США. В своей последней речи о положении дел в стране он заявил, что Иран работает над созданием ракет, которые в скором времени смогут достичь территории США.

В Небраске, где неожиданно напряженная борьба за места в Сенате обеспокоила республиканцев, Трамп настаивал, что у него «все отлично», и призвал сторонников представить, что его имя находится в избирательном бюллетене во время голосования в ноябре. Но в Калифорнии, где Стив Гилтон — поддерживаемый Трампом кандидат от республиканцев на должность губернатора — пытается создать сенсацию, комментарии президента США были нежелательными.

Тринадцать миллионов калифорнийцев считают округа Лос-Анджелеса и Сан-Диего своим домом, — сказал Ксавьер Бесерра, кандидат от Демократической партии на должность губернатора, который стремится продолжить антитрамповскую линию уходящего с должности губернатора Ньюсома. — Их жизнь — это не «небольшая цена», которую нужно заплатить, и не повод для шуток Дональда Трампа.

Источник: The Guardian