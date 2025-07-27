Зеленський запровадив санкції проти рф. Фото: ОП

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Україна запровадила нові санкції проти російської федерації.

Президент Володимир Зеленський підписав укази № 554 та № 555 якими ввів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони України про санкції проти 90 підприємств і осіб, які працюють на військово-промисловий комплекс росії. Про це повідомляється на сайті президента, крім того відповідну заяву зробив Уповноважений із санкцій Владислав Власюк.

За словами Власюка, ці санкції повʼязані з видобутком, переробкою та постачанням рідкоземельних і рідкісних металів, зокрема неодиму, диспрозію, церію, тербію, гадолінію, ітрію, індію та танталу. Ці ресурси є ключовими для виробництва електроніки, систем наведення, двигунів і дронів.

Уповноважений також поінформував, що стосовно синхронізації санкцій з Євросоюзом, Київ ідентифікував вісьмох фізичних і 45 юридичних осіб для синхронізації, зокрема компанії з росії, Китаю, Об'єднаних Арабських Еміратів, Ірану та інших країн. Вони пов’язані не лише з російським тіньовим флотом, але й постачанням товарів подвійного призначення в обхід санкцій та «оборонкою» країни-агресора.

Власюк наголосив, що майже 40% нових європейських санкційних цілей раніше вже були внесені до українського списку. Україна вже синхронізувала свої санкції проти росії з 18-м пакетом обмежень Європейського Союзу та передала конкретні пропозиції до 19-го санкційного пакету ЄС.

Нагадаємо, 20 липня президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти п’яти осіб — трьох громадян України та двох громадян росії. Зокрема, в списку опинилися колишня народна депутатка від забороненої ОПЗЖ Наталія Королевська, російська «опозиційна» пропагандистка Юлія Латиніна та екс-нардеп, глава партії 5.10 Геннадій Балашов.