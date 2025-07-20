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Ракурс
Латиніна та Королевська потрапили під санкції РНБО

Латиніна та Королевська потрапили під санкції РНБО

20 лип 2025, 16:44
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Володимир Зеленський увів у дію нові санкції Ради нацбезпеки та оборони проти п’яти осіб — трьох громадян України та двох громадян росії.

У списку опинилися колишня народна депутатка від забороненої ОПЗЖ Наталія Королевська, російська «опозиційна» пропагандистка Юлія Латиніна та екснардеп, глава партії 5.10 Геннадій Балашов.

Джерело: Ракурс


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