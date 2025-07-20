Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Латынина и Королевская попали под санкции СНБО

Латынина и Королевская попали под санкции СНБО

20 июл 2025, 16:44
999

Володимир Зеленський увів у дію нові санкції Ради нацбезпеки та оборони проти п’яти осіб — трьох громадян України та двох громадян росії.

У списку опинилися колишня народна депутатка від забороненої ОПЗЖ Наталія Королевська, російська «опозиційна» пропагандистка Юлія Латиніна та екснардеп, глава партії 5.10 Геннадій Балашов.

Причина запровадження санкцій — участь в інформаційних кампаніях, спрямованих на підрив обороноздатності України, просування антиукраїнських наративів та легітимізацію збройної агресії росії.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров