Латынина и Королевская попали под санкции СНБО

https://racurs.ua/n207943-latynina-i-korolevskaya-popali-pod-sankcii-snbo.html

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Володимир Зеленський увів у дію нові санкції Ради нацбезпеки та оборони проти п’яти осіб — трьох громадян України та двох громадян росії.

У списку опинилися колишня народна депутатка від забороненої ОПЗЖ Наталія Королевська, російська «опозиційна» пропагандистка Юлія Латиніна та екснардеп, глава партії 5.10 Геннадій Балашов.

Причина запровадження санкцій — участь в інформаційних кампаніях, спрямованих на підрив обороноздатності України, просування антиукраїнських наративів та легітимізацію збройної агресії росії.