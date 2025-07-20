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В больнице скончалась женщина, сбитая в Киеве сотрудником прокуратуры
В больнице скончалась женщина, сбитая в Киеве сотрудником прокуратурыhttps://racurs.ua/n207942-v-bolnice-skonchalas-jenschina-sbitaya-v-kieve-sotrudnikom-prokuratury.htmlРакурс
Жінка, яку водій у Києві збив на тротуарі в стані алкогольного сп’яніння, померла в лікарні.
Зловмиснику, який є держслужбовцем прокуратури, повідомили про підозру.
Міська прокуратура повідомила, що наполягатиме на запобіжному заході, терміном на 60 діб, у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави, повідомила Київська міська прокуратура.
Генпрокурор Руслан Кравченко раніше писав, що особисто представлятиме інтереси обвинувачення в суді.
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