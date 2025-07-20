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Ракурс
В больнице скончалась женщина, сбитая в Киеве сотрудником прокуратуры

В больнице скончалась женщина, сбитая в Киеве сотрудником прокуратуры

20 июл 2025, 15:37
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Жінка, яку водій у Києві збив на тротуарі в стані алкогольного сп’яніння, померла в лікарні.

Зловмиснику, який є держслужбовцем прокуратури, повідомили про підозру.

Міська прокуратура повідомила, що наполягатиме на запобіжному заході, терміном на 60 діб, у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави, повідомила Київська міська прокуратура.

Генпрокурор Руслан Кравченко раніше писав, що особисто представлятиме інтереси обвинувачення в суді.

У водія Молочного в крові виявили 1,77 проміле алкоголю.

Источник: Ракурс


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