Полицейские «фантомы» за день работы зафиксировали более 800 превышений скорости. Фото: НПУ

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Поліцейські «фантомні патрулі» відновили роботу у Києві та Київській області.

Лише за понеділок, 31 серпня, ці підрозділи зафіксували в автоматичному режимі 810 постанов за порушення правил дорожнього руху. Усі вони стосуються саме недотримання швидкісного режиму. Про це керівник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький 1 вересня повідомив у Telegram.

З 810 постанов за один день — це насамперед 810 випадків нехтування встановленими обмеженнями швидкості, — йдеться у повідомленні.

За його словами, наразі в столиці та столичному регіоні чергують три «фантомні патрулі», які фіксують порушення ПДР безпосередньо в автомобільному потоці.

Білошицький додав, що незабаром «фантоми» виїдуть на дороги і в інших областях України, а їхню загальну кількість збільшать.

Як відомо, спеціальні автомобілі «фантоми» можуть вимірювати швидкість інших транспортних засобів як під час руху, так і перебуваючи на певній ділянці дороги. Після фіксації порушення система розпізнає номерний знак, перевіряє дані у відповідних базах і передає їх до системи автоматичної фіксації.

Поліцейські можуть зупинити авто порушника, якщо водій створює аварійну ситуацію або допускає інше серйозне порушення.

Нагадаємо, у червні стало відомо, що Кабінет міністрів готує зміни, які підвищать безпеку на дорогах. Уряд пропонує запровадити, зокрема, посилення відповідальності за систематичні порушення ПДР, зокрема за перевищення швидкості. Також очікуються жорсткіші санкції для водіїв, які систематично перевищують встановлені обмеження.