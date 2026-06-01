Водитель устроил стрельбу в Киеве во время дорожного конфликта и ранил оппонента.

Стрілянину в Києві влаштував водій під час дорожнього конфлікту.

В Оболонському районі між водіями виникла дорожня суперечка через з’ясування пріоритету на дорозі. Під час сварки один із чоловіків дістав пістолет та тричі вистрілив у бік 41-річного водія. Одна з куль влучила чоловікові в живіт. Постраждалого госпіталізували. Стрілок втік з місця події. Про це повідомила прес-служба поліції Києва.

У столиці після перестрілки запровадили спеціальну поліцейську операцію, а на пошуки зловмисника орієнтували всі наряди поліції. Згодом цього киянина розшукали на дачі в Київській області, де він переховувався.

Затримали зловмисника в його помешканні бійці спецпідрозділу КОРД. Під час обшуку слідчі знайшли та вилучили пістолет. Затриманому вже повідомили про підозру за ч. 4 ст. 296 (хуліганство, із застосуванням предмету, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, у квітні в Дарницькому районі Київа виник конфлікт між водієм автомобіля та пішоходом, який переходив проїжджу частину у невстановленому місці. У ході бійки водій дістав револьвер та кілька разів вистрілив у пішохода. Унаслідок цього потерпілий отримав поранення ноги та спини.