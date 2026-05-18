Мужчина устроил стрельбу в Киеве, фото: Нацполиция

Стрілянина сталася сьогодні, 18 травня, у Деснянському районі Києва.

Про це повідомила прес-служба поліції Києва.

За попередньою інформацією, місцевий мешканець під час конфлікту із знайомими здійснив два постріли, після чого зачинився в квартирі. Потерпілих внаслідок події немає, — розповіли в поліції.

Спочатку повідомлялося, що на місці перебували поліцейські та спецпризначенці, зі стрілком велися перемовини. Згодом у поліції повідомили, що порушника затримали.