Мужчина устроил стрельбу в Киеве, фото: Нацполиция

В Киеве произошла стрельба — стрелка задержали (ФОТО)

18 мая 2026, 22:46
Стрілянина сталася сьогодні, 18 травня, у Деснянському районі Києва.

Про це повідомила прес-служба поліції Києва.

За попередньою інформацією, місцевий мешканець під час конфлікту із знайомими здійснив два постріли, після чого зачинився в квартирі. Потерпілих внаслідок події немає, — розповіли в поліції.

Спочатку повідомлялося, що на місці перебували поліцейські та спецпризначенці, зі стрілком велися перемовини. Згодом у поліції повідомили, що порушника затримали.

Тривають слідчі дії. Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство, — зазначили в поліції Києва.

Источник: Ракурс


