Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Чоловік влаштував стрілянину у Києві, фото: Нацполіція
У Києві сталася стрілянина — стрілка затримали (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n213888-u-kyievi-stalasya-strilyanyna-strilka-zatrymaly-foto.htmlРакурс
Стрілянина сталася сьогодні, 18 травня, у Деснянському районі Києва.
Про це повідомила прес-служба поліції Києва.
За попередньою інформацією, місцевий мешканець під час конфлікту із знайомими здійснив два постріли, після чого зачинився в квартирі. Потерпілих внаслідок події немає, — розповіли в поліції.
Спочатку повідомлялося, що на місці перебували поліцейські та спецпризначенці, зі стрілком велися перемовини. Згодом у поліції повідомили, що порушника затримали.
Тривають слідчі дії. Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство, — зазначили в поліції Києва.