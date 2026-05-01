Стрілянина сталася у Києві в п’ятницю, 1 травня.

Збройний інцидент стався у Святошинському районі столиці близько 14.30. На вулиці Мрії невідомий чоловік на автомобілі Volkswagen Caddy здійснив декілька пострілів. На щастя, ніхто не постраждав. Про це повідомила поліція Києва.

Для затримання невідомого стрілка в столиці ввели спеціальну поліцейську операцію. Наразі всі наряди поліції Києва орієнтовані на пошуки водія.

Місцеві пабліки пишуть, що невідомий відкрив вогонь по машині, в якій знаходилися жінка та дитина. Він здійснив кілька пострілів, а після цього втік.

Згодом у поліції заявили про затримання стрілка. Ним виявився 46-річний мешканець Київщини, якого знайшли в одному з селищ області. Під час обшуку його авто зброї не знайшли.

Слідчі розпочали за даним фактом кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, 18 квітня у Голосіївському районі Києва стався теракт, під час якого чоловік відкрив вогонь по людях та взяв заручників у приміщенні супермаркету. Під час спецоперації силовики ліквідували нападника. Внаслідок теракту загинули семеро осіб, ще семеро дістали поранення.

А 22 квітня стрілянина сталася вже у Дарницькому районі столиці, де виник конфлікт між водієм автомобіля та пішоходом. У ході бійки водій дістав револьвер та кілька разів вистрілив у пішохода. Унаслідок цього потерпілий отримав поранення ноги та спини.