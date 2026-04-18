У Києві невідомий стріляв по людях, є загиблий і поранені

https://racurs.ua/ua/n213309-u-kyievi-nevidomyy-strilyav-po-ludyah-ie-zagyblyy-i-poraneni.html

Ракурс

У Києві невідомий відкрив стрілянину по людях, є загиблі та поранені, поліція проводить спецоперацію з затримання злочинця.



Місцеві розповідають, що є поранені через стрілянину. Він нібито зачинився в Велмарті та взяв декількох людей у заручники



За попередньою інформацією, щонайменше одна людина загинула, є поранені. Кількість постраждалих уточнюється.