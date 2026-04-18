В Киеве неизвестный стрелял по людям, есть погибший и раненые

У Києві невідомий відкрив стрілянину по людях, є загиблі та поранені, поліція проводить спецоперацію з затримання злочинця.



Місцеві розповідають, що є поранені через стрілянину. Зловмисник нібито зачинився в Велмарті та взяв декількох людей у заручники



За попередньою інформацією, щонайменше одна людина загинула, є поранені. Кількість постраждалих уточнюється.