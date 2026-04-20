Зросла кількість жертв теракту в Голосіївському районі Києва.

Зросла кількість жертв стрілянини у Голосіївському районі Києва.

У понеділок, 20 квітня, в лікарні помер чоловік, якого поранив стрілець 18 квітня. Постраждалий перебував у вкрай важкому стані. Про це міський голова столиці Віталій Кличко повідомив у Telegram.

За інформацією медиків, у лікарні помер чоловік, поранений стрілком в Голосіївському районі. Постраждалий перебував у вкрай важкому стані. Лікарі боролися за його життя, але врятувати його, на жаль, не вдалося, — йдеться у повідомленні.

Наразі у київських лікарнях перебуває семеро поранених, з них — одна дитина. З дорослих четверо постраждалих у реанімаціїї, а двоє знаходяться у відділенні політравми.

Загалом внаслідок стрілянини в Голосіївському районі вже семеро загиблих.

Нагадаємо, 18 квітня у Голосіївському районі Києва стався теракт, під час якого чоловік відкрив вогонь по людях та взяв заручників у приміщенні супермаркету. Під час спецоперації силовики ліквідували нападника.

Під час стрілянини в Києві озброєні поліцейські втекли від терориста й кинули цивільних без захисту. Після відповідного відео, яке поширилося в мережі, очільник Департаменту патрульної поліції України, генерал Євгеній Жуков, офіційно подав у відставку.