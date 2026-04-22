В Киеве водитель устроил стрельбу по пешеходу, є раненый. Фото:

Стрілянина виникла у Києві внаслідок конфлікту на проїжджій частині.

У Дарницькому районі столиці виник конфлікт між водієм автомобіля та пішоходом, який переходив проїжджу частину у невстановленому місці. Після того, як водій зробив зауваження, між чоловіками виникла словесна суперечка, яка переросла у бійку. Про це поліція Києва 22 квітня повідомила у Telegram.

У ході бійки водій дістав револьвер та кілька разів вистрілив у пішохода. Унаслідок цього потерпілий отримав поранення ноги та спини. Медичну допомогу йому вже надали.

Стрілка правоохоронці вже затримали, а зброю вилучили. Фігуранту повідомили про підозру за ч. 4 ст. 296 (хуліганство, вчинене із застосуванням заздалегідь підготовленого предмета для нанесення тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, 18 квітня у Голосіївському районі Києва стався теракт, під час якого чоловік відкрив вогонь по людях та взяв заручників у приміщенні супермаркету. Під час спецоперації силовики ліквідували нападника. Внаслідок теракту загинули семеро осіб, ще семеро дістали поранення.