В Киеве пьяный мужчина ходил по улице с пистолетом и угрожал прохожим. Фото:

У Києві п’яний чоловік ходив вулицею з пістолетом й погрожував перехожим.

Днями правоохоронці отримали повідомлення від перехожих, які повідомили, що по бульвару Верховної Ради ходить невідомий із зброєю в руках. Про це 28 квітня повідомила прес-служба поліції Києва.

Зазначається, що жінка помітила на вулиці чоловіка напідпитку із пістолетом у руці. Вона звернулася до компанії чоловіків, але дебошир агресивно відреагував на їхні зауваження — почав лаятись, перезаряджати зброю та направляти її у бік перехожих.

Зловмисника затримали й перевірили на стан сп’яніння — прилад «Драгер» показав 2,26 проміле алкоголю в крові. У 31-річного киянина вилучили пневматичний пістолет.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 296 (хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку, з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до п’яти років тюрми.

Нагадаємо, 20 квітня в Києві патрульні поліцейські затримали чоловіка, який ходив у Святошинському районі з предметом, схожим на пістолет. Поліція затримали нетверезого хулігана, а зброю вилучила.