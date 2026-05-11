Масштабную схему дезертирства разоблачили в четырех областях Украины

Масштабную схему дезертирства разоблачили в Украине. Фото: ГБР

Масштабну схему СЗЧ дезертирства викрили у чотирьох областях України.

Працівники ДБР спільно з Національною поліцією викрили організовану групу, яка за гроші допомагала мобілізованим військовослужбовцям самовільно залишати місця служби. Схема діяла у Волинській, Львівській, Житомирській та Чернівецькій областях. Зловмисники брали за «послугу» з військових від 8 до 15 тис. дол. з однієї людини. Про це 11 квітня повідомило Державне бюро розслідувань.

З’ясувалося, що організували схему троє цивільних, які раніше служили у війську, але були зняті з військового обліку. Зловмисники шукали «клієнтів» через родичів військових та організовували самовільне залишення військової частин і навчальних центрів. Вартість залежала від місця служби, складності втечі та платоспроможності родини.

Також група тримала зв’язок із бійцями, які мали йти в СЗЧ, а також надавала детальні інструкції щодо втечі, допомагала уникати перевірок та перевозила дезертирів до місць переховування.

Правоохоронці зафіксували п’ять фактів дезертирства, а також, те що організатор отримав від одного з військових аванс у розмірі 2 тис. дол. Організатора та двох учасників групи затримали під час передачі другої частини хабаря у розмірі 8 тис. дол.

Крім того, відомо проти затримання двох СЗЧшників, які втекли зі служби в грудні 2025 року та у лютому 2026 року.

Після проведених обшуків фігурантам повідомили про підозру за пособництво у дезертирстві, тобто самовільному залишенні місця служби з метою ухилитися від військової служби, вчинене в умовах воєнного стану — ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 408 ККУ. А дезертирам повідомили про підозру за фактом дезертирства, вчинене в умовах воєнного стану — ч. 4 ст. 408 Кримінального кодексу України. Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років.

Нагадаємо, наприкінці березня міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що готуються ключові зміни в процесі мобілізації та СЗЧ. Також опрацьовуються окремі підходи для штурмовиків і піхотинців, які стосуються термінів служби та зарплат.