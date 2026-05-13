Незаконний вивоз оружия из зоны боевых действий разоблачило ГБР.

Незаконне вивезення зброї та боєприпасів із району бойових дій до західних областей України викрили правоохоронці.

Співробітники Державного бюро розслідувань спільно з Службою безпеки України викрили організовану групу, організатором якої був військовослужбовець. Чоловік, який брав участь у бойових діях та в 2024 році дістав поранення, вирішив організувати канал зі збуту зброї. До схеми він залучив двох колишніх військовослужбовців та цивільного спільника. Про це 13 травня ДБР повідомило у Telegram.

З’ясувалося, що зловмисники отримували зброю безпосередньо від військових, які перебували на фронті. А перевозили незаконний вантаж вони автомобілем, який замаскували під доставку гуманітарної допомоги.

Правоохоронці задокументували кілька фактів збуту вивезеної з фронту зброї та боєприпасів, яку фігуранти оцінили у понад 4 млн грн. Було вилучено дев’ять автоматів Калашникова, 15 тис. патронів, протитанкові гранатомети, сотні гранат, десятки мін, термобаричні боєприпаси, а також гроші, мобільні телефони та чорнові записи.

Під час одного з продажів силовики затримали організатора та його спільників. Їм вже повідомлено про підозру у збуті вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу, вчиненому за попередньою змовою групою осіб — ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до семи років тюрми.

Нагадаємо, у квітні працівники ДБР затримали військовослужбовця з Харківщини, який після втечі з частини намагався продавати зброю, отриману в районі бойових дій. Чоловік приховував видане йому озброєння та інші засоби ураження, а у березні 2026 року пішов у ЗСЧ, а зброю та боєприпаси прихопив із собою.