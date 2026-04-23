Работник ТЦК из Киева до смерти избил мобилизованного.

Злочини працівників ТЦК продовжує розслідувати Державне бюро розслідувань.

Працівники Бюро завершили досудове розслідування щодо заступника начальника Подільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки та солдата Шевченківського районного ТЦК та СП міста Києва. Вони причетні до смерті мобілізованого під час перевезення. Обвинувальний акт вже скеровано до суду. Про це прес-служба ДБР 23 квітня повідомила у Telegram.

Слідчі встановили, що у травні 2025 року ТЦКшники перевозили мобілізованих із навчальних центрів у західних областях до Києва. Серед них був киявнин, який мав проблеми зі здоров’ям.

Під час поїздки між ним і працівниками ТЦК виник конфлікт. Представник військкомату вдарив громадянина електрошокером та побив його. А заступник начальника Подільського РТЦК не втрутився та не зупинив побиття.

Після прибуття до Києва чоловіка винесли з автобуса на плац, де медики констатували його смерть.

Солдату повідомили про підозру в перевищенні службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненому в умовах воєнного стану — ч. 2 ст. 121, ч. 5 ст. 426−1 Кримінального кодексу України. А заступнику начальника інкримінують умисне неприпинення кримінального правопорушення підлеглого, що спричинило тяжкі наслідки — ч. 4 ст. 426 КК України.

Нагадаємо, ЗМІ повідомили про те, що на Волині у розташованому під Луцьком селі Струмівка стався інцидент між представниками ТЦК та СП і громадянином. ТЦКшник скинув з даху чоловіка і впав сам. Згодом громадянина повезли у невідомому напрямку.