В Запорожье полицейский застрелил военного в СЗЧ. Фото:

https://racurs.ua/n212630-v-zaporoje-dvoe-voennyh-v-szch-napali-na-policiu-odnogo-iz-nih-zastrelili.html

Ракурс

У Запоріжжі військові у СЗЧ напали на поліцію.

Інцидент трапився сьогодні вранці, 16 березня, в Хортицькому районі міста. Патрульні отримали виклик про побиття чоловіка та спробу грабежу. Прибувши на місце, правоохоронці виявили заявника, який вказав на двох осіб, імовірно, причетних до злочину. Про це Національна поліція України повідомила в соцмережах.

Зазначається, що один із них почав поводитися агресивно й дістав предмет, схожий на пістолет, який почав перезаряджати. Крім того, він почав наближатися до правоохоронців, а поліцейський — відходити.

Згодом силовик застосував проти невідомого табельну зброю, бо той погрожував йому предметом, який був схожий на пістолет. Поліцейський вистрілив двічі, а нападник спробував втекти, але помер від вогнепальних поранень. Інший чоловік намагався застосувати проти патрульних газовий балончик та відбивався, але його затримали.

У поліції стверджують, шо обидва нападники — військовослужбовці, які самовільно залишили військову частину. На місці події працюють слідчо-оперативна група та представники Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо, 8 березня на Волині цивільні на кількох автомобілях заблокували службовий транспорт військовослужбовців місцевого ТЦК, який перевозив військовозобов’язаного. Невідомі пошкодили службове авто ТЦКшників й розбили скло, а один із військкомів зазнав тілесних ушкоджень. Потім вони витягнули з машини чоловіка, який підлягав призову.