Пенсионер убил пятерых человек в общежитии для переселенцев в Ровенской области. Фото: НПУ

Масове вбивство у гуртожитку для переселенців сталося на Рівненщині.

Рано вранці у вівторок, 10 лютого, поліція отримала повідомлення від соцпрацівниці про те, що її підопічні із села Судобичі, які проживають у недіючій школі, чують крики у коридорі. Виявилося, що у гуртожитку між 72-річним уродженцем Донецької області та іншими переселенцями виникла сварка на ґрунті побутових питань. Про це Національна поліція 10 лютого повідомила у Telegram.

Сварка між людьми переросла у бійку. У ході сутички він почав бити молотком та сокирою п’ятьох осіб. Від отриманих травм на місці події загинули 60-ти та 68-річні чоловіки, дві жінки 81 та 78 років із Донеччини, а також 56-річна уродженка Кіровоградської області.

Правоохоронці вже затримали зловмисника. Розпочато досудове розслідування за п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство двох або більше осіб) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 27 січня у селі Нехворощ Черкаської області сталася перестрілка між місцевим мешканцем та правоохоронцями. Загинули четверо поліцейських, ще один дістав поранення. Самого стрілка ліквідували спецпризначенці.