Тімур Міндіч, який є фігурантом у справі «Мідас» про масштабні розкрадання в енергетичній сфері, зробив гучну заяву щодо свого ймовірного повернення в Україну.

Бізнесмен заявив, що готовий повернутися до України та навіть сісти в СІЗО за умови, якщо буде призначена чесна «застава». Також фігурант не знає, не знає, чи його позбавили українського громадянства та з яких підстав проти нього запровадили санкції. Про це Міндіч заявив під час розмови з нардепом Олексієм Гончаренком на YouTube-каналі парламентаря.

Я б приїхав до України, отримав підозру і сів у в’язницю, якби була чесна застава. Зараз же, швидше за все, призначать таку суму, яку я не зможу зібрати, — зазначив він.

Також Міндіч розповів, що хотів би виступити на засіданні тимчасової слідчої комісії, оскільки має що сказати. Крім того, бізнесмен готовий брати участь у судових засіданнях дистанційно.

Міндіч вважає, що до нього підвищена увага саме через дружбу з президентом Володимиром Зеленським. А звинувачення у суді ван назвав «необґрунтованими».

Нагадаємо, у листопаді минулого року НАБУ викрило діяльність злочинної організації, яка організувала корупційну схему в сфері енергетики. У справі фігурують, зокрема, колишній бізнес-партнер Володимира Зеленського по «Кварталу 95» Тимур Міндіч, якого вважають одним з організаторів корупційної схеми в «Енергоатомі».На плівках Антикорупційного бюро Міндчі фігурує під кодовим ім’ям «Карлсон».

В Україні проти Міндіча запровадили санкції та оголосили в розшук. А в грудні ВАКС заочно заарештував Міндіча. Також СБУ проводить розслідування проти Міндіча та пов’язаних з ним людей у межах у межах кримінального провадження за статтею про державну зраду.