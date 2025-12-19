СБУ розслідує Тимура Міндіча за статтею про державну зраду. Фото:

СБУ проводить розслідування щодо бізнесмена Тимура Міндіча.

Слідчі дії тривають проти Міндіча та пов’язаних з ним людей у межах у межах кримінального провадження за статтею про державну зраду. Про це в Службі безпеки України повідомили у відповідь на депутатський запит Олексія Гончаренка. Про це сам нардеп 19 грудня повідомив у Facebook.

У спецслужбі додали, що після оприлюднення інформації НАБУ щодо корупції в енергетиці направили запит до Антикорупційного бюро «з метою ефективної взаємодії та співпраці».

Також СБ України скерувала до Бюро матеріали кримінального провадження за статтею про диверсію. Слідчі вивчали можливе постачання на об'єкти атомної генерації неякісних матеріалів та обладнання. Зазначається, що предметом розслідування є 96 проведених та запланованих закупівель «Енергоатома», які були здійснені у період 2022−2024 років за прямими договорами, без використання електронних систем.

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ заявило про викриття діяльності злочинної організації, яка організувала корупційну схему в сфері енергетики. У справі фігурують, зокрема, колишній бізнес-партнер Володимира Зеленського по «Кварталу 95» Тимур Міндіч, якого вважають одним з організаторів корупційної схеми в «Енергоатомі».

На плівках Антикорупційного бюро Міндчі фігурує під кодовим ім’ям «Карлсон». Проти нього в Україні запровадили санкції та оголосили в розшук.

ВАКС 1 грудня заочно заарештував Міндіча. У прокуратурі заявили, що після обрання запобіжного заходу справу можуть передати до Інтерполу для затримання бізнесмена, зокрема при перетині кордону.