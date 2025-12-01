Новини
ВАКС обрав запобіжний захід бізнесменові Тимуру Міндічу. Фото:

Тимура Міндіча заочно арештували

1 гру 2025, 19:55
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід бізнесменові Тимуру Міндічу.

Фігуранта справи щодо корупції в енергетиці заочно арештували. Прокурори заявили, що після обрання запобіжного заходу справу можуть передати до Інтерполу для затримання Міндіча, зокрема при перетині кордону. Нині його місце перебування невідоме. Про це 1 грудня повідомило «Суспільне».

Сторона обвинувачення на суді заявила, що Міндіч вів розмови з іншим фігурантом корупційної справи Олександром Цукерманом. Під час розмов вони використовували шумопригнічувальні засоби.

Зазначається, що судове засідання закривали на 15 хвилин через розгляд доказів, які можуть загрожувати національній безпеці.

У суді Міндіча захищав державний адвокат, а зв’язатися з підозрюваним не вдалося. Через заочний процес суду бізнесмену не призначили заставу.

Нагадаємо, правоохоронці вважають Тимура Міндіча одним з організаторів корупційної схеми в «Енергоатомі». На плівках Національного антикорупційного бюро він фігурує під кодовим ім’ям «Карлсон». Проти нього в Україні запровадили санкції та оголосили в розшук.

Джерело: «Суспільне»

Джерело: Ракурс


