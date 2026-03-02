Подсанкционный бизнесмен с сообщниками украли 68 млн грн на украинской энергетике. Фото:

https://racurs.ua/n212356-podsankcionnyy-biznesmen-ukral-68-mln-grn-na-ukrainskoy-energetike-sbu.html

Ракурс

Підсанкційний бізнесмен та його спільники розробили масштабну схему розкрадання коштів в енергетичних компаніях України.

Зловмисники привласнили майже 68 млн грн з рахунків енергопідприємства, яке є частково державною власністю (25% акцій товариства перебувають у державній власності в особі Міністерства енергетики України). Для крадіжки фігурант, перебуваючи за кордоном, організував злочинну схему, до якої залучив топ-менеджмент підконтрольних компаній. Про це 2 березня повідомив прес-центр СБУ.

З’ясувалося, що вони створили для фігуранта фіктивну посаду радника голови правління підприємства, яке постачає електроенергію від магістральних мереж до кінцевих споживачів. При цьому посадовцю встановили зарплатню в розмірі 1,5 млн грн. Це у шість разів перевищило обмеження на максимальну суму заробітної плати в енергокомпаніях. А трудовий графік чиновника становив лише чотири години на тиждень.

Бізнесмену заочно повідомили про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (організація привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального кодексу України. А двом його спільникам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (співучасть у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою) ККУ. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 26 лютого командувачу логістики Командування Повітряних сил ЗСУ та очільнику Управління Служби безпеки України у Житомирській області повідомили про підозру у справі про розкрадання бюджетних коштів на будівництві захисних конструкцій для ЗСУ.

Слідство становило, що в травні 2025 року для будівництва збірно-розбірних укриттів було виділено 1,4 млрд грн. З’ясувалося, що конструкції не відповідали вимогам інженерного захисту, а сама вартість робіт була суттєво завищеною.