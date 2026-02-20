Хищение средств Госрезерва Украины разоблачили СБУ и полиция. Фото:

Розкрадання коштів Держрезерву України викрили СБУ та Нацполіція.

Правоохоронці ліквідували масштабну схему розкрадання коштів у системі Державного агентства з управління резервами України. У Київській області затримали колишнього в. о. гендиректора комбінату Держрезерву і п’ятьох його спільників, які підозрюються у привласненні 36 млн грн. Зловмисники, діючи у складі злочинної організації, «заробляли» на незаконній здачі в оренду складів держпідприємства. Про це СБ України повідомила у Telegram.

З’ясувалося, що для реалізації оборудки її організатор, перебуваючи до недавнього часу на керівній посаді комбінату, створив мережу підконтрольних фірм. І для цих складів він передавав в оренду склади Держрезерву за штучно заниженою вартістю.

Отриману різницю ділки виводили у тінь через афілійовані фірми і розподіляли між усіма учасниками банди. Їхні нелегальні доходи становили від 1 до 4 млн грн щомісяця.

У затриманих під час обшуків за місцями роботи і проживання знайшли смартфони, комп’ютерну техніку та документи із доказами злочинної схеми.

Наразі всім шістьом фігурантам повідомили про підозру за ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації, керівництво такою організацією або її структурними частинами) та ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Україні арештували активи російського бізнесмена Вадима Зарубіна на загальну суму більше ніж 50 млн грн. Накладено арешт на 13 об'єктів комерційної нерухомості та корпоративні права на вісім видобувних компаній в Україні на загальну суму понад 50 млн грн. Бізнесмен перераховував частину прибутків підконтрольних підприємств на потреби Збройних сил РФ.