Дезертир продавав зброю з фронту, його затримано на Харківщині.

Дезертир з Харківщини торгував зброєю та боєприпасами з фронту.

Працівники ДБР затримали військовослужбовця з Харківщини, який після втечі з частини намагався продавати зброю, отриману в районі бойових дій. Чоловік приховував видане йому озброєння та інші засоби ураження, а у березні 2026 року пішов у ЗСЧ, а зброю та боєприпаси прихопив із собою. Після цього почав шукати покупців. Про це Державне бюро розслідувань.

Зловмисник намагався продати автомат АК-74 та 17 гранат Ф-1 із запалами. За це все він просив 150 тис. грн. Під час передачі зброї фігуранта затримали.

У квартирі чоловіка знайшли 174 патрони калібру 5,45 мм та споряджений магазин із 41 патроном. Затриманому повідомили про підозру у дезертирстві та незаконному поводженні зі зброєю. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Наразі він перебуває під вартою. Суд арештував його із можливістю внесення застави понад 800 тис. грн.

