ТЦКшники на Волині побили й задули газом 60-річного чоловіка.

Ракурс

ТЦКшники жорстоко побили 60-річного чоловіка у Волинській області.

У селищі Заболоття Ковельського району 20 березня троє працівників ТЦК підійшли до місцевого жителя, який рибалив. Чоловікові 60 років і він не підлягає призову за віком. Проте зловмисники заламали йому руку за спину та зламали кістку зі зміщенням. Про це 27 березня повідомило Державне бюро розслідувань.

Далі один із військкомів застосував електрошокер і розпилив чоловікові в обличчя перцевий балончик. Це спричинило хімічні опіки очей. Також нападники пошкодили колеса автомобіля потерпілого, щоб він не міг поїхати. Постраждалий отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості з тривалим розладом здоров’я.

Начальнику групи ТЦКшників вже повідомили про підозру за ст. 122 (умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості) ККУ. Суд відправив зловмисника під домашній арешт. Іншим учасникам нападу також готуються підозри.

Водночас Волинський обласний ТЦК та СП стверджує, що їхні працівники «лише попросили» чоловіка пред’явити військово-облікові документи. У відповідь той відмовився і начебто вдарив одного з них в обличчя. Стверджується, що електрошокер «не застосовувався». Військкоми кажуть, що чоловік має лише накол кістки одного з пальців, а «побиття чи жорстокого поводження з ним не було».

У ході інциденту громадянин завдав удару військовослужбовцю ТЦК та СП в обличчя. З метою припинення протиправних дій до нього було застосовано слізогінний газ, — стверджують у відомстві.

