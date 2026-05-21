Суд избрал меры пресечения должностным лицам НПУ. Фото: ОГП

П’ятеро посадовців Національної поліції опинилися в СІЗО — суд взяв під варту фігурантів справи про корупційне прикриття мережі «порноофісів.

У п’ятницю, 21 травня, для учасників корупційної схеми суд обрав запобіжні заходи. Слідство встановило, що поліцейські та наближені до них особи могли отримувати хабарі за забезпечення безперешкодної роботи приміщень, де незаконно створювали та поширювали контент порнографічного характеру. Про це Офіс генерального прокурора повідомив у Telegram.

Суд обрав п’яти фігурантам запобіжні заходи у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Йдеться про:

начальника ГУНП в Івано-Франківській області — 7 млн грн застави;

заступника начальника ГУНП в Івано-Франківській області — 5 млн грн застави;

першому заступника начальника слідчого управління ГУНП в Тернопільській області — 5 млн грн застави;

заступника начальника ГУНП в Житомирській області — 1 млн 164 тис. грн застави;

водія заступника Міністра внутрішніх справ України — 8 млн грн застави.

Правоохоронці під час обшуків вилучили елітні автомобілі, готівку та інше майно. Загалом було вилучено грошей на загальну суму 22,6 млн грн.

В Офісі генпрокурора додали, що ще триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють повне коло осіб, які могли бути причетні до кришування так званих порноофісів.

Нагадаємо, 20 травня стало відомо, що Офіс генерального та СБУ викрили корупційну схему в Національній поліції, яка полягала в прикритті «порноофісів» в Івано-Франківській, Тернопільській та Житомирській областях.

Зловмисники «кришували» діяльність моделей на інтернет-платформах із відвертим контентом. За різні суми хабарів вони гарантували «підопічним» не притягнення їх до відповідальності за протиправний контент.