У трьох регіонах розпочали посилені перевірки поліції після викриття злочинних схем

У регіонах, де нещодавно було викрито посадовців поліції на злочинних схемах, розпочато комплексні перевірки.

Про це сьогодні, 21 травня, повідомила прес-служба Нацполіції.

За дорученням Голови Національної поліції України Івана Вигівського до Житомирської, Тернопільської та Івано-Франківської області, де 20 травня 2026 року СБУ, ОГП за сприяння МВС та НПУ викрили посадовців поліції, причетних до незаконних оборудок, скеровано комплексні перевірки, — розповіли в поліції.

Зазначається, що:

перевірки відбуватимуться під головуванням заступників голови Нацполіції — Максима Цуцкірідзе, Андрія Нєбитова та Сергія Кобця;

до складу перевіряючих груп увійшли працівники Департаменту головної інспекції, Департаменту внутрішньої безпеки, кадрового забезпечення та інших профільних підрозділів.

Метою перевірок є всебічне вивчення діяльності територіальних підрозділів, оцінка ефективності управлінських рішень, дотримання службової дисципліни та недопущення фактів корупції й зловживань серед особового складу, — вказано в повідомленні.

Позиція керівництва НПУ залишається незмінною — жоден випадок порушення закону, незалежно від посади чи звання, не буде проігнорований, — додали в поліції.

Нагадаємо, вчора, 20 травня, від виконання службових обов’язків було відсторонено посадовців поліції, які фігурують у кримінальному провадженні щодо прикриття «порноофісів».