Обшуки проводять у трьох обласних управліннях Нацполіції.
Правоохоронці прийшли з обшуками до трьох обласних управлінь Нацполіції.
У середу, 20 травня, розпочалися масштабні обшуки в обласних управліннях Національної поліції України у Тернопільській, Житомирській та Івано-Франківській областях. Про це речниця Національної поліції України Юлія Гірдвіліс заявила в коментарі «Суспільному».
Так, проводяться обшуки у трьох регіонах. Національна поліція сприяє проведенню усіх процесуальних дій, — зазначила вона.
Наразі невідомі деталі щодо справи, у якій проводять слідчі дії. У мережі опублікували фото обшуків, які проводять співробітники Служби безпеки України.
Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив у Telegram, що було затримано п’ятьох правоохоронців за підозрою в отриманні хабаря.
Нагадаємо, 19 травня Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводили слідчі дії в межах справи про корупцію у Верховному суді. Обшуки тривали за місцем роботи, проживання та в транспортних засобах низки чинних і колишніх суддів Верховного суду.
Джерело: «Суспільне»