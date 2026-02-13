СБУ прийшла з обшуками у «Київтеплоенерго». Фото:

https://racurs.ua/ua/n212066-sbu-vlashtuvala-obshuky-v-kyyivteploenergo-kmda-zayavyla-pro-zagrozu-vidnovlennya-tepla.html

Ракурс

Служба безпеки України влаштувала обшуки у «Київтеплоенерго».

Обшуки в головному офісі підприємства тривають другий день поспіль. Правоохоронці вилучають на документи, пов’язані з підготовкою до опалювального сезону та відновленням енергетики. Також вони забирають технічну документацію про ремонт пошкоджених об'єктів і підключення нового обладнання. Про це повідомила прес-служба Київської міської військової адміністрації.

Влада столиці вважає, що через ці слідчі дії, які можуть суттєво затягнутися, під загрозою відновлення теплопостачання для 2 тис. 600 будинків.

Тим часом «Бабель» із посилання на прес-службу СБУ пише, що обшуки дійсно проводяться. Поліція та спецслужба перевіряють, чи чиновники КМДА та комунальних підприємств належно захищали об'єкти критичної інфраструктури столиці. У СБ України наголосили, що обшуки проходили з дотримання закону та жодним чином не впливали на технологічні процеси «Київтеплоенерго» і на роботу підрозділів, задіяних у відновленні інфраструктури.

Нагадаємо, у грудні минулого року співробітники Національного антикорупційного бюро України проводили обшуки у Луцькій міській Раді. Також слідчі дії тривали у приміщенні Волинської обласної ради.

Джерело: «Бабель»