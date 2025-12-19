Обшуки у Луцькій міській раді, фото: «Суспільне Луцьк»

У приміщенні Луцької міської ради та у Волинській обласній раді сьогодні, 19 грудня, вранці розпочалися обшуки, на місці працюють правоохоронці.

Про це повідомляє видання «Суспільне Луцьк».

Інформацію про обшуки телефоном також підтвердив заступник начальника управління інформаційної роботи Луцької міської ради Олександр Олішевський. З його слів, правоохоронці перебувають у приміщенні від ранку. Він також додав, що орган місцевого самоврядування працює у штатному режимі, — зазначає видання.

За інформацією видання, обшуки проводять співробітники Національного антикорупційного бюро України, проте в самому відомстві цю інформацію не підтверджують і не спростовують.

Правоохоронці сьогодні також працюють у приміщенні Волинської обласної ради. Це «Суспільному» підтвердив керуючий справами апарату Волинської обласної ради Віталій Максим’як. У приміщенні також перебувають співробітники НАБУ.

Депутат Луцької міської ради Андрій Лучик на своїй Фейсбук-сторінці повідомив, що, за його джерелами, обшуки пов’язані із земельною ділянкою, на якій раніше у Луцьку розташовувалася льодова арена «Снігова королева», котру цього сезону перенесли на територію Луцького національного технічного університету.

Колись ця територія належала Центру науково-технічної творчості (колишньому Будинку юних техніків) та призначалася для будівництва і обслуговування закладів освіти, басейну та навчальних об'єктів, — зазначив Лучик. — Сьогодні на цій землі планують звести багатоповерхівку, тоді як саму льодову арену перенесли на територію ЛНТУ.

Оскільки ділянка належить Волинській обласній раді, але фактично розташована в межах Луцька, то документи на дозвіл будівництва видавали і обласна, і міська ради, — додав він.

Джерело: «Суспільне», Андрій Лучик