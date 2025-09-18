Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Інцидент з вибухівкою стався у Луцьку 17 вересня, фото: Wikimapia

У Луцьку затримали чоловіка, який кинув вибуховий пристрій в громадському місці

18 вер 2025, 10:38
999

У Луцьку вчора, 17 вересня, близько 13.45 до поліції надійшло повідомлення, що молодий чоловік привів в дію невідомий пристрій, внаслідок чого стався вибух.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. На місці працювали вибухотехніки, оперативники та слідчі. Про це повідомляє прес-служба поліції Волинської області.

У лічені години причетного встановили. Його затримали в порядку ст. 208 КПК України. Це — місцевий мешканець, 1993 року народження, — розповіли в поліції.

Зазначається, що наразі, за процесуального керівництва прокуратури, вирішується питання повідомлення затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу:

  • незаконне поводження з вибуховими речовинами;
  • хуліганство.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів