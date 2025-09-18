Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Инцидент с взрывчаткой произошел в Луцке 17 сентября, фото: Wikimapia

В Луцке задержан мужчина, бросивший взрывное устройство в общественном месте

18 сен 2025, 10:38
999

У Луцьку вчора, 17 вересня, близько 13.45 до поліції надійшло повідомлення, що молодий чоловік привів в дію невідомий пристрій, внаслідок чого стався вибух.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. На місці працювали вибухотехніки, оперативники та слідчі. Про це повідомляє прес-служба поліції Волинської області.

У лічені години причетного встановили. Його затримали в порядку ст. 208 КПК України. Це — місцевий мешканець, 1993 року народження, — розповіли в поліції.

Зазначається, що наразі, за процесуального керівництва прокуратури, вирішується питання повідомлення затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу:

  • незаконне поводження з вибуховими речовинами;
  • хуліганство.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров