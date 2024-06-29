Ракурсhttps://racurs.ua/
В Луцке задержали злоумышленника, взорвавшего гранату в центре города
В Луцке задержали злоумышленника, взорвавшего гранату в центре городаhttps://racurs.ua/n196809-v-lucke-zaderjali-zloumyshlennika-vzorvavshego-granatu-v-centre-goroda.htmlРакурс
У Луцьку затримали зловмисника, який підірвав гранату у центрі міста.
.
Випадок стався в обідню пору 29 червня у центрі міста — на вулиці Кривий Вал, поблизу головного офісу «Укрпошти», у людному місці.
Ловили підривника співробітники СБУ спільно з Національною поліцією.
Ним виявився 23-річний житель Хмельниччини. Мотиви його вчинку наразі встановлюються. На щастя ніхто не постраждав.
На місці події працювали вибухотехніки, правоохоронці та криміналісти, — пише ІА Волинські Новини.
Як повідомили у поліції, це була піротехнічна граната. Ніхто з громадян не постраждав.
Загрузка...