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Ракурс
В Луцке задержали злоумышленника, взорвавшего гранату в центре города

В Луцке задержали злоумышленника, взорвавшего гранату в центре города

29 июн 2024, 18:30
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У Луцьку затримали зловмисника, який підірвав гранату у центрі міста.


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Випадок стався в обідню пору 29 червня у центрі міста — на вулиці Кривий Вал, поблизу головного офісу «Укрпошти», у людному місці.

Ловили підривника співробітники СБУ спільно з Національною поліцією.

Ним виявився 23-річний житель Хмельниччини. Мотиви його вчинку наразі встановлюються. На щастя ніхто не постраждав.

На місці події працювали вибухотехніки, правоохоронці та криміналісти, — пише ІА Волинські Новини.

Як повідомили у поліції, це була піротехнічна граната. Ніхто з громадян не постраждав.

Источник: Ракурс


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