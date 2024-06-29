В Запорожье до конца года планируют построить 10 подземных школ

Школа-метро в Харькове

https://racurs.ua/n196808-v-zaporoje-do-konca-goda-planiruut-postroit-10-podzemnyh-shkol.html

Ракурс

У Запоріжжі до кінця року планують збудувати 10 підземних шкіл.

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Наша мета в цьому році — 10 шкіл, яку ми будемо намагатися виконати. Сьогодні в нас фінансування повністю забезпечено на 6 шкіл, — повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, на п’яти будівельних майданчиках вже ведеться будівництво — освітній процес у них планують розпочати вже восени. Проте Федоров повідомив, що невідомо, чи навчання розпочнеться з 1 вересня.