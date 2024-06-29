В Запорожье до конца года планируют построить 10 подземных школ

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Школа-метро в Харькове
В Запорожье до конца года планируют построить 10 подземных школhttps://racurs.ua/n196808-v-zaporoje-do-konca-goda-planiruut-postroit-10-podzemnyh-shkol.htmlРакурс
У Запоріжжі до кінця року планують збудувати 10 підземних шкіл.
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Наша мета в цьому році — 10 шкіл, яку ми будемо намагатися виконати. Сьогодні в нас фінансування повністю забезпечено на 6 шкіл, — повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
За його словами, на п’яти будівельних майданчиках вже ведеться будівництво — освітній процес у них планують розпочати вже восени. Проте Федоров повідомив, що невідомо, чи навчання розпочнеться з 1 вересня.
Сьогодні лише напрацьовується практика будівництва таких повноцінних підземних шкіл на території нашої держави. Є багато викликів. Свайне поле, осипання ґрунту, перехід між новою школою та старою. Така новітня практика будівництва, і тим паче на території Запоріжжя, де абсолютно різні ґрунти, різний рельєф, — зауважив очільник ОВА.
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