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Ракурс
Школа-метро в Харькове

В Запорожье до конца года планируют построить 10 подземных школ

29 июн 2024, 17:58
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У Запоріжжі до кінця року планують збудувати 10 підземних шкіл.


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Наша мета в цьому році — 10 шкіл, яку ми будемо намагатися виконати. Сьогодні в нас фінансування повністю забезпечено на 6 шкіл, — повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, на п’яти будівельних майданчиках вже ведеться будівництво — освітній процес у них планують розпочати вже восени. Проте Федоров повідомив, що невідомо, чи навчання розпочнеться з 1 вересня.

Сьогодні лише напрацьовується практика будівництва таких повноцінних підземних шкіл на території нашої держави. Є багато викликів. Свайне поле, осипання ґрунту, перехід між новою школою та старою. Така новітня практика будівництва, і тим паче на території Запоріжжя, де абсолютно різні ґрунти, різний рельєф, — зауважив очільник ОВА.

Источник: Ракурс


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