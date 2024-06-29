https://racurs.ua/ua/n196809-u-lucku-zatrymaly-zlovmysnyka-yakyy-pidirvav-granatu-u-centri-mista-foto-video.html

Ракурс

У Луцьку затримали зловмисника, який підірвав гранату у центрі міста.

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Випадок стався в обідню пору 29 червня у центрі міста — на вулиці Кривий Вал, поблизу головного офісу «Укрпошти», у людному місці.

Ловили підривника співробітники СБУ спільно з Національною поліцією.

Ним виявився 23-річний житель Хмельниччини. Мотиви його вчинку наразі встановлюються. На щастя ніхто не постраждав.

На місці події працювали вибухотехніки, правоохоронці та криміналісти, — пише ІА Волинські Новини.

Як повідомили у поліції, це була піротехнічна граната. Ніхто з громадян не постраждав.