Луцьк знеструмлено через атаки безпілотників

Обласний центр Волині залишився без електропостачання через атаку ворожих безпілотників.

Про це сьогодні, 16 жовтня, вранці повідомив у своєму Telegram-каналі секретар Луцької міської ради Андрій Разумовський.

Комунальні служби працюють на резервних джерелах живлення. Будьте в безпечних місцях, перебувайте в укриттях під час повітряної тривоги та стежте за офіційними повідомленнями, — зазначив він.

У соцмережах повідомляють, що у місті зупинився електротранспорт.

За минулу добу у Луцьку понад 10 разів оголошували повітряну тривогу через атаку безпілотників.

Очільник Волинської ОВА Роман Романюк у своєму Telegram-каналі повідомив, що область вночі безперервно атакували реактивні «шахеди».

Близько 20 ворожих цілей було спрямовані на Волинь. Є руйнування цивільної та критичної інфраструктури, — зазначив він. — Внаслідок цього станом на 08.00 ранку без електропостачання 370 тисяч абонентів. Відновлювальні роботи тривають.

Також у Луцьку постраждало підприємство з іноземними інвестиціями. Люди не постраждали.

Ще одне приватне підприємство постраждало у Маневичах — тут двоє травмованих, доля ще п’яти осіб поки не відома.

Також повідомляється, що на Волині без світла залишився Ковель і частина населених пунктів громади. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.