У Луцьку після масованої російської повітряної атаки зникло світло, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n216862-svitla-u-lucku-moje-ne-buty-24-godyny-miskrada.html

Ракурс

У Луцьку, де сьогодні, 16 жовтня, вранці після російської атаки зникло світло, електропостачання може не бути щонайменше 24 години.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив секретар міськради Андрій Разумовський.

Він зазначив, що через повітряну тривогу тривалий час не могли приступити до аналізу ситуації.

Будемо сподіватися, що найближчим часом світло відновлять, але я думаю, що треба готуватися на 24 години щонайменше бути готовими. Якщо підключать швидше — то слава Богу. Але я хотів би всіх попросити, щоб всі підготувалися, — наголосив він.

За його словами, ситуація з водою краща:

Всі каналізаційні стоки працюють, вода подається на всі об'єкти, тільки вона подається з низьким тиском. Тому на поверхах вище другого-третього можлива відсутність води. Зверніться до сусідів, до голів ОСББ — мали би бути встановлені крани, які дадуть змогу набрати води.

Всі комунальні служби, котельні, лікарні працюють на генераторах.

Якщо ситуація з електропостачанням не покращиться, у Луцьку розгортатимуть пункти незламності. Також розглядається можливість переведення шкіл у відповідний режим роботи.