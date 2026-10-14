В Луцке увеличилось количество погибших и пострадавших в результате удара РФ. Фото:

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Зросла кількість загиблих та постраждалих внаслідок удару російського БпЛА по Луцьку.

Наразі відомо, що шестеро людей загинули. Ще 12 осіб поранені, зокрема дитина. На місцях обстрілів продовжують працювати підрозділи ДСНС. Рятувальники вже ліквідували пожежу в гуртівні та продовжують надавати допомогу на локаціях, де є постраждалі. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

Очільник Волинської ОВА Роман Романюк поінформував у Telegram, що пʼять загиблих осіб знайшли при розборі завалів у гуртівні. Одна людина померла у лікарні. У дев’ятиповерховому багатоквартирному житловому будинку зазнали травм двоє осіб, з них — дитина.

Роботи з ліквідації наслідків тривають.

Нагадаємо, 14 жовтня в Луцьку внаслідок падіння уламків російського дрона на вулиці Конякіна виникла масштабна пожежа в гуртівні «Єврогурт». Вогонь охопив усю будівлю. Також пошкоджено квартиру на дев’ятому поверсі житлового будинку на проспекті Соборності.