Дроны ударили по заводу синтетических полимеров в Тульской области РФ. Фото:

https://racurs.ua/n211062-drony-udarili-po-zavodu-sinteticheskih-polimerov-v-tulskoy-oblasti-rf-foto.html

Ракурс

Невідомі дрони атакували Єфремовський завод синтетичного каучуку та полімерів у Тульській області Росії.

У ніч на 24 грудня в цьому російському регіоні оголошували повітряну тривогу через загрозу БпЛА. У районі ВАТ «Єфремовський завод синтетичного каучуку» прогриміли з десяток вибухів. На місце атаки прибули пожежники. Про це повідомили російські та моніторингові Telegram-канали.

Місцева влада підтвердила атаку та подальшу пожежу на «одному з підприємств». Однак чиновники не уточнили про який саме об'єкт йдеться.

Як відомо, Єфремовський завод є одним із перших у Росії виробників синтетичного каучуку і високомолекулярного поліізобутилену. Продукцію підприємства використовують, щоб виробляти гуму, горючі матеріали і гідравлічні рідини для російської військової техніки.

Нагадаємо, 22 грудня Генеральний штаб ЗСУ інформував про ураження нафтового терміналу «Таманьнефтегаз» у Краснодарському краї РФ. Там було пошкоджено трубопровід, два причали і двоє суден. Також виникла пожежа виникла пожежа на території резервуарного парку.