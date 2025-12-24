Ракурсhttps://racurs.ua/
Дроны ударили по заводу синтетических полимеров в Тульской области РФ. Фото:
Невідомі дрони атакували Єфремовський завод синтетичного каучуку та полімерів у Тульській області Росії.
У ніч на 24 грудня в цьому російському регіоні оголошували повітряну тривогу через загрозу БпЛА. У районі ВАТ «Єфремовський завод синтетичного каучуку» прогриміли з десяток вибухів. На місце атаки прибули пожежники. Про це повідомили російські та моніторингові Telegram-канали.
Місцева влада підтвердила атаку та подальшу пожежу на «одному з підприємств». Однак чиновники не уточнили про який саме об'єкт йдеться.
Як відомо, Єфремовський завод є одним із перших у Росії виробників синтетичного каучуку і високомолекулярного поліізобутилену. Продукцію підприємства використовують, щоб виробляти гуму, горючі матеріали і гідравлічні рідини для російської військової техніки.
Нагадаємо, 22 грудня Генеральний штаб ЗСУ інформував про ураження нафтового терміналу «Таманьнефтегаз» у Краснодарському краї РФ. Там було пошкоджено трубопровід, два причали і двоє суден. Також виникла пожежа виникла пожежа на території резервуарного парку.