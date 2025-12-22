Ракурсhttps://racurs.ua/
Сили оборони України в ніч на сьогодні, 22 грудня, уразили нафтовий термінал «Таманьнефтегаз» у Краснодарському краї РФ.
Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
«Таманьнефтегаз» — це компанія-оператор Таманського перевантажувального комплексу з перевалки сирої нафти, нафтопродуктів і зріджених вуглеводневих газів.
Зафіксовано серію вибухів. Відомо про пошкодження трубопроводу, двох причалів і двох суден та займання на площі понад 1 тис. кв. м. та не менше, ніж 1 судна. Окрім того, виникла пожежа на території резервуарного парку, — розповіли у Генштабі.
У Генштабі наголошують, що цей термінал є частиною енергетичного тилу РФ, підтримує фінансування і логістику військових операцій окупантів.
Крім того:
- за допомогою ракети українського виробництва уражався тимчасовий пункт базування плавзасобів 92-ї бригади річкових катерів в Оленівці (тимчасово окупований Крим). На місці влучання спостерігалася значна пожежа. Ступінь завданих збитків уточнюється;
- з метою часткового порушення системи логістичного забезпечення противника на Покровському напрямку, здійснено вогневе ураження складу боєприпасів мотострілецького полку (Українськ, ТОТ Донецької області). За попередньою інформацією ціль знищено.
- з метою часткового знищення запасів ударних БПЛА та зниження інтенсивності застосування безпілотників типу Shahed/"Герань" по території України, уражено місця зберігання, підготовки та пуску ударних БПЛА у районі тимчасово окупованого Донецька. Спостерігалась пожежа. Ступінь збитків уточнюється.
Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів і змусити рф припинити збройну агресію проти України, — наголошують у Генштабі.