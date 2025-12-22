Сили оборони вразили низку важливих цілей, фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України в ніч на сьогодні, 22 грудня, уразили нафтовий термінал «Таманьнефтегаз» у Краснодарському краї РФ.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

«Таманьнефтегаз» — це компанія-оператор Таманського перевантажувального комплексу з перевалки сирої нафти, нафтопродуктів і зріджених вуглеводневих газів.

Зафіксовано серію вибухів. Відомо про пошкодження трубопроводу, двох причалів і двох суден та займання на площі понад 1 тис. кв. м. та не менше, ніж 1 судна. Окрім того, виникла пожежа на території резервуарного парку, — розповіли у Генштабі.

У Генштабі наголошують, що цей термінал є частиною енергетичного тилу РФ, підтримує фінансування і логістику військових операцій окупантів.

Крім того:

за допомогою ракети українського виробництва уражався тимчасовий пункт базування плавзасобів 92-ї бригади річкових катерів в Оленівці (тимчасово окупований Крим). На місці влучання спостерігалася значна пожежа. Ступінь завданих збитків уточнюється;

з метою часткового порушення системи логістичного забезпечення противника на Покровському напрямку, здійснено вогневе ураження складу боєприпасів мотострілецького полку (Українськ, ТОТ Донецької області). За попередньою інформацією ціль знищено.

з метою часткового знищення запасів ударних БПЛА та зниження інтенсивності застосування безпілотників типу Shahed/"Герань" по території України, уражено місця зберігання, підготовки та пуску ударних БПЛА у районі тимчасово окупованого Донецька. Спостерігалась пожежа. Ступінь збитків уточнюється.