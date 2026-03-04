Москва подтвердила атаку на российский газовый танкер в Средиземном море. Фото:

Атаку на російський газовий танкер у Середземному морі підтвердили в Москві.

Зазнав атаки танкер для перевезення зрідженого природного газу під російським прапором Arctic Metagaz. Напад було скоєно з узбережжя Лівії начебто морськими безпілотниками України. Про це заявили в Міністерстві транспорту Російської Федерації, передає ТАСС.

Зазначається, що вдалося евакуювати всіх 30 членів екіпажу газовоза. Усі вони є громадянами країни-агресора РФ.

У російському відомстві заявила, що атака на танкер є «актом міжнародного тероризму та морського піратства».

Тим часом волонтер Сергій Стерненко опублікував фото ймовірно пошкодженого судна. Ці дані офіційно не підтверджені.

Нагадаємо, агенція Reuters поінформувала про пожежу на танкері Arctic Metagaz, який під перебуває під санкціями Сполучених Штатів Америки та Великої Британії.